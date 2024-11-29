Россияне, которые не добрались до Антарктиды, устроили голодовку на Кипре

Россияне устроили голодовку на борту лайнера, который заглох по пути в Антарктиду на Кипре. Как сообщает MASH, 170 российских и китайских туристов начали путешествие 13 ноября в Кейптауне. Они должны были в течение четырех дней посетить острова Элефант, Героина, Паулет, Браун Блафф, памятник Д'Юрвилю, Янки-Харбор и остров Десепшн в Антарктиде.

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Но 22 ноября корабль "встал" на Кипре из-за поломки двигателя. Путешествие отменили. Компания отказалась возмещать им полную стоимость отдыха.

Туристы заплатили от 485 до 694 тысяч рублей за билет.

9 человек написали жалобу в Международную морскую организацию, а также готовят иски в судебные органы Кипра и РФ.

Ранее российские туристы не могли покинуть сломанный лайнер Spectrum of the Seas, так как у них отсутствовали визы для посещения Японии. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, у соотечественников не получается самостоятельно добраться до Шанхая, чтобы успеть на самолет.