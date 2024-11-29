Голодовку на лайнере, следовавшем в Антарктику, устроили только три туриста из 170
Курс лайнера SH Diana, который следовал в Антарктику с российскими и китайскими туристами, изменили в целях безопасности пассажиров. Так "Известиям" прокомментировали информацию о голодовке российских туристов.
Экипаж принял решение продолжить маршрут к месту ремонта из-за неисправности лайнера. Там пришлось задержаться на три с половиной дня.
Как рассказала изданию директор по развитию Swan Hellenic в России Юлия Дмитриева, при этом на борту туристам предоставили сервис как в пятизвездочном отеле. Кроме того, пассажирам предложили вернуть 50% деньгами или предоставить скидку в 65% на следующую поездку.
Это устроило всех туристов, кроме троих: они и начали бастовать.
По словам Дмитриевой, ситуация на лайнере сейчас находится под контролем. Судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности.
Двое из бастовавших уже не голодают. С третьей несогласной с предоставленными льготами общаются члены экипажа. Ей объясняют, что курс изменили ради безопасности всех пассажиров.
КП-Екатеринбург уточняет, что двое прекративших акцию протеста - екатеринбуржцы, продолжающая голодать - жительница Волгограда.
В ближайшем порту захода неисправность должны устранить.
Ранее мы писали, что россияне устроили голодовку на борту лайнера, который заглох по пути в Антарктику на Кипре.
170 человек начали путешествие 13 ноября в Кейптауне. Но 22 числа корабль "встал" на Кипре из-за поломки двигателя. Путешествие приостановилось. Компания отказалась возмещать туристам полную стоимость отдыха.