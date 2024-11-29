29 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Голодовку на лайнере, следовавшем в Антарктику, устроили только три туриста из 170

Курс лайнера SH Diana, который следовал в Антарктику с российскими и китайскими туристами, изменили в целях безопасности пассажиров. Так "Известиям" прокомментировали информацию о голодовке российских туристов.
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Экипаж принял решение продолжить маршрут к месту ремонта из-за неисправности лайнера. Там пришлось задержаться на три с половиной дня.

Как рассказала изданию директор по развитию Swan Hellenic в России Юлия Дмитриева, при этом на борту туристам предоставили сервис как в пятизвездочном отеле. Кроме того, пассажирам предложили вернуть 50% деньгами или предоставить скидку в 65% на следующую поездку.

Это устроило всех туристов, кроме троих: они и начали бастовать.

По словам Дмитриевой, ситуация на лайнере сейчас находится под контролем. Судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности.

Двое из бастовавших уже не голодают. С третьей несогласной с предоставленными льготами общаются члены экипажа. Ей объясняют, что курс изменили ради безопасности всех пассажиров.

КП-Екатеринбург уточняет, что двое прекративших акцию протеста - екатеринбуржцы, продолжающая голодать - жительница Волгограда.

В ближайшем порту захода неисправность должны устранить.

Ранее мы писали, что россияне устроили голодовку на борту лайнера, который заглох по пути в Антарктику на Кипре.

170 человек начали путешествие 13 ноября в Кейптауне. Но 22 числа корабль "встал" на Кипре из-за поломки двигателя. Путешествие приостановилось. Компания отказалась возмещать туристам полную стоимость отдыха.

Теги: лайнер, кипр, антарктика, голодовка, забастовка


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Ранее 29.11.2024 07:46 Мск Россияне, которые не добрались до Антарктиды, устроили голодовку на Кипре

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