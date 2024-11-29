Все пострадавшие во время ДТП с участием автобуса в Перми отправлены на амбулаторное лечение

Все пострадавшие в ДТП с участием автобуса в Перми были отправлены на амбулаторное лечение, сообщили Накануне.RU в Минздраве Пермского края.

Пострадавшие прошли осмотр в условиях стационара, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, 28 ноября в районе дома № 3б водитель автобуса №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего произошло возгорание. Пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса. Оперативные службы ликвидировали очаг возгорания. Возбуждено уголовное дело.