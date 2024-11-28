После ДТП с автобусом в Перми госпитализированы трое: водитель и два пассажира

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Кировском районе Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета Пермского края.

Соответствующее указание отдал глава регионального управления ведомства Денис Головкин. Информация по пострадавшим уточняется.

По информации краевого минздрава, водитель автобуса и двое пассажиров госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, по предварительной информации, в районе дома № 3б водитель транспортного средства допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего произошло возгорание. Пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса. Оперативные службы ликвидировали очаг возгорания.