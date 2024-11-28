В Перми автобус с пассажирами съехал в кювет и загорелся

В Закамске на Западном обходе загорелся автобус. В соцсетях сообщают, что водителю стало плохо.

В пресс-службе полиции Прикамья сообщили Накануне.RU, что сегодня около 16.30 в Кировском районе Перми произошло ДТП с участием маршрутного автобуса "МАН".

Автобус, которым управлял водитель 1978 года рождения ехал по ул. Светлогорской в сторону ул. Калинина. В районе дома №3б водитель маршрутки наехал на препятствие и съехал в кювет, после чего автобус загорелся. Пассажиры покинули салон автобуса самостоятельно. Спецслужбы ликвидировали очаг возгорания. В результате ДТП водителя и двоих пассажиров доставили в медицинское учреждение для осмотра.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.