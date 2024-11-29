Силы ПВО сбили десять ракет ATACMS за неделю

Российские средства ПВО за неделю сбили десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, по информации министерства, сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 15 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 БПЛА самолетного типа.

26 ноября Минобороны РФ сообщило, что за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. 23 ноября пятью ракетами ATACMS американского производства был нанесен удар в районе населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Боевым расчетом ЗРПК "Панцирь" три ракеты были уничтожены, а две – достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие.

25 ноября ВСУ нанесли еще один удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. Двое военных получили легкие ранения в результате падения осколков ракет. Кроме того, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

29 ноября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по местам размещения систем дальнобойного оружия Запада на Украине. Это стало ответом на атаки Киева вглубь России.