26 Ноября 2024
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Фото: Армия США, Lockheed Martin

Минобороны готовит ответ на атаки ракетами ATACMS в Курской области

За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Так, по данным военного ведомства, 23 ноября пятью ракетами ATACMS американского производства был нанесен удар в районе населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

Боевым расчетом ЗРПК "Панцирь" три ракеты были уничтожены, а две – достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие.

25 ноября ВСУ нанесли еще один удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», одна – достигла цели. Двое военных получили легкие ранения в результате падения осколков ракет. Кроме того, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Минобороны заявило, что готовит ответные действия.

Напомним, 22 ноября президент РФ Владимир Путин во время видеообращения сообщил о погибших и раненых в результате ударов ракетами Запада по военным объектам в Курской и Брянской областях. По словам главы государства, 19 ноября шестью американскими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow британского производства и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам. В Брянской области после падения обломков ракет ATACMS возникшее на складе боеприпасов возгорание ликвидировано. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск.

До этого глава государства указал, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. При этом мирным жителям Украины будут открыто предлагать покинуть опасную зону при применении ракет.

Теги: ATACMS, Минобороны, Курская область


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