Минобороны РФ: на атаки Украины нанесены ответные удары

Вооруженные силы России нанесли удары по местам размещения систем дальнобойного оружия Запада на Украине.

Это стало ответом на атаки Киева вглубь России. Как сообщило Минобороны России в Telegram, 25 ноября ударами ракет "Искандер" в Сумской области ВС России уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки РСЗО MLRS, транспортно-заряжающую машину к ним, три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также до 30 специалистов личного состава боевых расчетов пусковых установок.

В тот же день был нанесен ракетный удар по штабу подразделения Главного управления разведки "Кракен" в Харькове. Было уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США. Eдаром ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами. В их числе девять французских инструкторов и технических специалистов.

25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами "Искандер" в районе села Новомихайловка в Одесской области уничтожены две пусковые установки с ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун". В военном ведомстве отметили, что были нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, включая иностранных, обеспечивающих их боевое применение и обслуживание западного дальнобойного оружия.