Байден возмутился ответными ударами России по объектам Украины

Президент США Джо Байден назвал "возмутительными" удары ВС России по целям на Украине, которые последовали после обстрелов территории РФ западными дальнобойными ракетами.

Американский лидер подчеркнул, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине. По его словам, скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву, передает РИА Новости.

29 ноября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по местам размещения систем дальнобойного оружия Запада на Украине. Это стало ответом на атаки Киева вглубь России.

Ранее Байден направил в конгресс негласный запрос на выделение дополнительных средств для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии. В запросе указана сумма в 24 млрд долларов. Его могут рассмотреть в декабре.