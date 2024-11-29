29 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В метро Екатеринбурга появились автоматы для выбора оплаты проезда

На двух станциях метро Екатеринбурга появились автоматы с возможностью выбора способа, как оплатить проезд – по жетону или по QR-билету.
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Как сообщает официальный Telegram-канал городской подземки, терминалы находятся на станциях "Уральская" и "Проспект Космонавтов". Отмечается, что интерфейс обновленных автоматов понятен, что упрощает взаимодействие пассажиров с системой.

На станции "Уральская" купить жетон или QR-билет можно по наличному или безналичному расчету. На станции "Проспект Космонавтов" временно доступна оплата только за наличные.

Как напоминают в метро, с 1 января 2025 года в подземке Екатеринбурга продажа жетонов будет прекращена. В связи с этим на автоматах исчезнет опция покупки жетона.

Напомним, что с начала ноября нынешнего года QR-билет также можно купить в кассах некоторых станций.

Теги: метро, проезд, автоматы, билеты, жетоны, Екатеринбург


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