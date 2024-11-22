В метро Екатеринбурга обещают сократить интервалы движения поездов в час пик

Два состава вернулись в метро Екатеринбурга после капитального ремонта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь парк подземки включает 17 поездов. По оценкам специалистов, расширение парка метро позволит сократить интервалы движения в пиковые часы с 4 минут до 3 минут 40 секунд.

Модернизацией занимались специалисты петербургского Октябрьского электровагоноремонтного завода. Теперь составам предстоит пройти процедуры настройки и обкатки, поэтому на линию они выйдут только в новом 2025 году.

Как добавили в мэрии, отремонтированные поезда прослужат Екатеринбургу до 2039 года.