В Курской области обезвредили 300 суббоеприпасов ATACMS

Пиротехники МЧС в Курской области за сутки уничтожили 300 суббоеприпасов М74 американской ракеты ATACMS. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что если боеприпасы нельзя извлечь, их уничтожают на месте. Для этого специалисты МЧС устанавливают заряд дистанционно.

Всего с начала августа в регионе обезврежено более 1480 взрывоопасных предметов.

Напомним, два мирных жителя погибли в Курской области после удара ВСУ тремя тактическими ракетами. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос об ударах ATACMS со стороны Киева пословицей "терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, завершается".