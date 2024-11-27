Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области

Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ тремя тактическими ракетами. Об этом сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Установлено, что 23 ноября украинские боевики нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово Фатежского района Курской области. В результате погибли два мирных жителя.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. 23 ноября пятью ракетами ATACMS американского производства был нанесен удар в районе населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Боевым расчетом ЗРПК "Панцирь" три ракеты были уничтожены, а две – достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие.

25 ноября ВСУ нанесли еще один удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. Двое военных получили легкие ранения в результате падения осколков ракет. Кроме того, незначительно повреждены объекты инфраструктуры. Минобороны отметило, что готовятся ответные действия.