МИД РФ призвал не испытывать терпение Москвы

Терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать.

Как сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину глава МИД РФ Сергей Лавров, в России есть много пословиц которые «отражают характер нашего народа». В пример он привел: "семь раз отмерь – один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел", но "терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, завершается". Так министр ответил на вопрос об ударах ATACMS со стороны Киева.

"Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает", – отметил глава внешнеполитического ведомства страны.

Ранее стало известно, что Минобороны России готовит ответ на атаки ракетами ATACMS в Курской области.