30 беспилотников ВСУ перехвачены над Ростовской областью

В Ростовской области российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили как минимум 30 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Как заявил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, отражается массированная атака. Информации о пострадавших нет, но в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома.

В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков беспилотника на частное подворье повреждены окна. На место выехали оперативные службы.

Ранее два района Краснодарского края массово атаковали БПЛА.