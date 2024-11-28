Два района Краснодарского края массово атаковали БПЛА

Два района Краснодарского края массово атаковали БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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По его словам, в Славянске-на-Кубани обломки дрона-камикадзе упали во двор частного дома. Там выбиты окна. Пострадала хозяйка. Врачи оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов повреждён автомобиль.

В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника повреждён дом. Погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Об атаке двух беспилотников на Ростовскую область также сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Их уничтожили в Таганроге и Каменске. По словам главы области, пострадавших и разрушений нет.

Всего за ночь над российскими регионами перехватили 25 украинских БПЛА: над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны.