28 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В "Роскосмосе" подробнее рассказали о переносе полета на Луну

В "Роскосмосе" подробнее рассказали о доработке сверхтяжелой ракеты-носителя (КРК СТК), из-за работ над которой пришлось отложить полет на Луну.

Сегодня советник гендиректора "Роскосмоса" Олег Горшков сообщил, что старт полетов "сдвигается вправо" из-за отсутствия средств на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса. После этого в корпорации подробно объяснили, что при разработке ракетного комплекса возникла необходимость внедрить инновационные решения, в числе которых новые материалы и двигатели. Из-за этого на этапе технического проектирования пришлось дорабатывать уже утвержденные эскизный проект

"Изменение подходов и, как следствие, сдвиг сроков, было вызвано завершением целого ряда научно-исследовательских работ, развернутых "Роскосмосом", благодаря чему появилась возможность использования новых материалов и внедрения аддитивных технологий в части создания критических элементов КРК, таких как двигатели, баки и системы управления", – цитирует пресс-службу "Роскосмоса" РБК.

Помимо этого, разработчики серьезно обдумывают вариант уменьшить затраты на доработку КРК СТК. Например, используя двигатели на СПГ на космодроме "Восточный", а также на унифицированной инфраструктуре космодрома "Восточный".

В ноябре 2023 года в РКК "Энергия" заявили, что первый российский космонавт может высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год, а в период до 2050 года на спутнике Земли должна появиться российская база. Об этом говорилось в докладе генерального конструктора корпорации, академика РАН Владимира Соловьева.

Частью лунной программы России должна была стать миссия "Луна-25" – первый российский луноход мог прилуниться в районе лунного полюса, где, предположительно, есть вода – необходимый для создания базы ресурс. Но при подлете к Луне летом прошлого года на аппарате произошла нештатная ситуация, он разбился о поверхность спутника Земли.

Теги: Роскосмос, Луна, полет, перенос


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