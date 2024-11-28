"Роскосмос" отложил старт полетов космонавтов на Луну

Реализация программы пилотируемых полетов космонавтов на Луну откладывается, сообщил советник гендиректора "Роскосмоса" Олег Горшков.

По его словам, старт полетов "сдвигается вправо" из-за отсутствия средств на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, передает ТАСС.

В ноябре 2023 года в РКК "Энергия" заявили, что первый российский космонавт может высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год, а в период до 2050 года на спутнике Земли должна появиться российская база. Об этом говорилось в докладе генерального конструктора корпорации, академика РАН Владимира Соловьева.

Частью лунной программы России должна была стать миссия "Луна-25" – первый российский луноход мог прилуниться в районе лунного полюса, где, предположительно, есть вода – необходимый для создания базы ресурс. Но при подлете к Луне летом прошлого года на аппарате произошла нештатная ситуация, он разбился о поверхность спутника Земли.