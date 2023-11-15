15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Российский космонавт может высадиться на Луне до 2040 года

В РКК "Энергия" считают, что первый российский космонавт может высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год. А в период до 2050 года на спутнике Земли должна появиться российская база. Об этом говорится в докладе генерального конструктора корпорации, академика РАН Владимира Соловьева.

Кроме высадки россиян на Луне планируются геологические экспедиции, которые должны подобрать место для развертывания базы, передает ТАСС.

Часть лунной программы России должна была стать миссия "Луна-25" – первый российский луноход мог прилуниться в районе лунного полюса, где, предположительно, есть вода – необходимый для создания базы ресурс. Но при подлете к Луне летом этого года на аппарате произошла нештатная ситуация, он разбился о поверхность спутника Земли.

Теги: луна, космонавт, ркк энергия, роскосмос


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