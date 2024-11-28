99% научных журналов в России – "мусорные", заявили в РАН

В России издается более 32 тысяч научных журналов. Такую цифру привел на IV Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ академик Степан Калмыков.

Он подчеркнул, что в Китае, при населении в 10 раз больше, всего 2 тысячи научных журналов, но все это - журналы международного уровня. В России же, с учетом населения, их в 100 раз больше. При этом 99% из них - "мусорные". России же, в условиях ограничения доступа к международным системам рейтингования журналов, необходимо формирование национального перечня изданий, используемого для оценки публикационной активности ученых и преподавателей. И это должны быть серьезные журналы с рецензированием учеными и авторитетной редколлегией.

Напомним, в 2020 году экспертиза РАН выявила более 23 тыс. "мусорных" публикаций российских авторов в западных изданиях, притом что публикация одной такой статьи обходится недешево. Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян говорил о том, что образовательные власти в России вели политику продвижения в западных рейтингах, для чего вузы вынуждены были тратить большие деньги. В итоге переизбрание российского профессора на свою должность зависело от того, публикуется ли он в журналах, которые одобряются частными западными компаниями. Только в 2022 году был введен мораторий на этот критерий. Правительство теперь планирует утвердить Белый список журналов для научных публикаций взамен западных.