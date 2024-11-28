Президент ФК "Урал", возможно, серьезно болен. В клубе называют это слухами

У президента екатеринбургского ФК "Урал" Григория Иванова может быть серьезное заболевание. Сам функционер уверяет, что чувствует себя нормально.

О возможных проблемах со здоровьем Иванова сообщил инсайдер Иван Карпов. Как рассказал он в своем Telegram-канале, речь может идти о заболевании, которое глава уральского клуба лечит за рубежом – в Германии.

"Григорий Викторович все меньше внимания уделяет команде, хотя все равно серьезно вовлечен в работу", - утверждает Карпов.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу ФК "Урал" для прояснения ситуации.

"Слухи никак не комментируем", - заявили в клубе.

Сам Григорий Иванов сообщил Матч ТВ, что "есть некоторые проблемы".

"Но сказать, что я с ними не справлюсь… Я думаю, что я справлюсь. Думаю, все нормально у меня будет. Сейчас я себя чувствую нормально", - отметил функционер.

Напомним, Иванов возглавляет "Урал" больше 20 лет. По итогам прошлого сезона, когда команда вылетела из РПЛ в Первую лигу, президент клуба не исключал, что уйдет в отставку, но в итоге так и не сделал этого.