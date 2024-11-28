Все превращается в пыль: Путин рассказал о принципе работы ракетного комплекса "Орешник"

О принципе работы ракетного комплекса "Орешник" рассказал Владимир Путин. По его словам, всё, что находится в эпицентре взрыва превращается в пыль, сообщает Life.

Об этом он сказал на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит сегодня в Астане.

"Всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль. Ракета поражает даже высоко защищённые и расположенные на большой глубине объекты", — отметил президент.

Российский президент также добавил, что ракета несёт десятки боевых самонаводящихся блоков, которые атакуют цель со скоростью 10 Махов.

Кроме того, РФ производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые.

Тем временем, Патриарх Кирилл заявил, что "Орешник" стал настоящей "стоп-машиной", пишет ТАСС.

Он также выразил благодарность разработчикам нового вооружения.

"Нужно благодарить наших ученых <…>, которые создают невероятное оружие, фантастическое оружие, вводя в недоумение и какой-то кошмар тех западных стратегов, которые думают военной силой одолеть Россию", -добавил патриарх.

Ранее мы писали, что Генеральный штаб и Министерство обороны подбирают новые цели для поражения "Орешником" на территории Украины. Новой целью для поражения российскими дальнобойными ракетами могут стать Центры принятия решений в Киеве.