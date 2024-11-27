В полиции рассказали свердловчанам, как не стать "спонсором киберпреступников"

27 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В полиции рассказали свердловчанам, как не стать "спонсором киберпреступников"

В полиции дали советы уральцам, какими способами можно распознать мошенников. С заявлением выступил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, ежедневно десятки доверчивых жителей Среднего Урала становятся жертвами различного рода аферистов. Поэтому полиция призывает свердловчан всех возрастов проявлять бдительность при общении по телефону, в мессенджерах, электронной почте, социальных сетях, на марктеплейсах, торговых площадках, а также при личном общении с псевдоспециалистами сферы ЖКХ и пенсионного фонда.

"Если вам позвонили и представились работниками поликлиники, больницы или иных медицинских учреждений с предложением пройти УЗИ, МРТ, получить другие услуги, но при этом просят назвать секретный код из SMS, помните – это мошенники! Не общайтесь с этими "доброжелателями" и немедленно положите трубку, каким бы привлекательным не казалось поступившее предложение. Иначе вы гарантированно станете спонсором киберпреступников и пожертвуете для них личные сбережения и кредитные деньги.

Кто-то мило улыбнется, прочитав эти, казалось бы, элементарные советы, кто-то подумает, что это старо, как мир. Однако факт остается фактом – ущерб, причиненный мошенниками свердловчанам, уже составляет миллиарды рублей. Среди потерпевших, увы, не только бабушки и дедушки, но и представители молодого поколения, дети. Даже профессоры и доценты, учителя и врачи, знаменитые артисты, люди других многочисленных профессий угодили в сети злоумышленников", - отметил полковник Горелых.

Мобильный телефон в руке полицейского(2023)|Фото: Накануне.RU

В полиции призывают помнить основные правила:

  • никому и никогда не сообщайте секретные коды из SMS;
  • не переходите по неизвестным ссылкам;
  • ФСБ, МВД, СКР и любые другие силовые и банковские структуры никогда не общаются по телефону по финансовым вопросам;
  • не пытайтесь заработать на сомнительных биржах, перепроверяйте информацию о надежности инвестиционной или торговой площадки;
  • не устанавливайте на своих телефонах и компьютерах без предварительной проверки различные программы-приложения.

"Никогда и никому не отдавайте свои деньги! Позвоните своим родным или друзьям, соседям или в полицию, и посоветуйтесь, если звонят или пишут неизвестные, кем бы они не представлялись", - добавил Валерий Горелых.

Теги: мошенники, полиция, советы, правила


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети