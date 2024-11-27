В полиции рассказали свердловчанам, как не стать "спонсором киберпреступников"

В полиции дали советы уральцам, какими способами можно распознать мошенников. С заявлением выступил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, ежедневно десятки доверчивых жителей Среднего Урала становятся жертвами различного рода аферистов. Поэтому полиция призывает свердловчан всех возрастов проявлять бдительность при общении по телефону, в мессенджерах, электронной почте, социальных сетях, на марктеплейсах, торговых площадках, а также при личном общении с псевдоспециалистами сферы ЖКХ и пенсионного фонда.

"Если вам позвонили и представились работниками поликлиники, больницы или иных медицинских учреждений с предложением пройти УЗИ, МРТ, получить другие услуги, но при этом просят назвать секретный код из SMS, помните – это мошенники! Не общайтесь с этими "доброжелателями" и немедленно положите трубку, каким бы привлекательным не казалось поступившее предложение. Иначе вы гарантированно станете спонсором киберпреступников и пожертвуете для них личные сбережения и кредитные деньги.

Кто-то мило улыбнется, прочитав эти, казалось бы, элементарные советы, кто-то подумает, что это старо, как мир. Однако факт остается фактом – ущерб, причиненный мошенниками свердловчанам, уже составляет миллиарды рублей. Среди потерпевших, увы, не только бабушки и дедушки, но и представители молодого поколения, дети. Даже профессоры и доценты, учителя и врачи, знаменитые артисты, люди других многочисленных профессий угодили в сети злоумышленников", - отметил полковник Горелых.

В полиции призывают помнить основные правила:

никому и никогда не сообщайте секретные коды из SMS;

не переходите по неизвестным ссылкам;

ФСБ, МВД, СКР и любые другие силовые и банковские структуры никогда не общаются по телефону по финансовым вопросам;

не пытайтесь заработать на сомнительных биржах, перепроверяйте информацию о надежности инвестиционной или торговой площадки;

не устанавливайте на своих телефонах и компьютерах без предварительной проверки различные программы-приложения.

"Никогда и никому не отдавайте свои деньги! Позвоните своим родным или друзьям, соседям или в полицию, и посоветуйтесь, если звонят или пишут неизвестные, кем бы они не представлялись", - добавил Валерий Горелых.