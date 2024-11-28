Депутаты Тюменской областной думы приняли в первом чтении проект дефицитного бюджета

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании большинством голосов приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", передает корреспондент Накануне.RU.

Бюджет социально ориентированный. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, доля расходов на эту сферу составит 64,4%.

В 2025 году доходы бюджета составят 261,8 млрд руб., расходы — 303 млрд руб., дефицит — 41,2 млрд руб. В 2026 году планируется, что доходы будут составлять 275,1 млрд руб., расходы — 315,4 млрд руб., дефицит — 40,3 млрд руб. В 2027-м году: доходы — 287,4 млрд руб., расходы — 329,3 млрд руб., дефицит — почти 42 млрд руб.

Говоря о региональном бюджете во время оглашения послания, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что все бюджетные обязательства исполняются своевременно и в полном объеме. В части заимствований регион придерживается консервативной политики. Напомним, ранее депутаты областной думы поддержали законопроект, по которому дефицит бюджета будет покрываться из заемных средств. Было принято решение об уменьшении объема размещения в 2025 году государственных ценных бумаг Тюменской области на сумму 36 млрд 270 млн руб., одновременно увеличив на указанную сумму объем кредитов от кредитных организаций.

Законопроект об областном бюджете во втором и третьем чтениях тюменские депутаты одобрят завтра на заседании думы.