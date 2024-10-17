17 Октября 2024
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Депутаты Тюменской облдумы поддержали проект, позволяющий пополнить казну кредитными средствами

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании приняли изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроектом предлагается внести изменения в программу государственных внутренних заимствований Тюменской области на 2025 и 2026 годы, уменьшив объем размещения в 2025 году государственных ценных бумаг Тюменской области на сумму 36 млрд 270 млн руб., одновременно увеличив на указанную сумму объем кредитов от кредитных организаций.

На 2026 год предлагается уменьшить объем размещения и погашения государственных ценных бумаг Тюменской области на сумму 3 млрд 627 млн руб. Предлагается также увеличить объем привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций на сумму 10 млрд руб.

"В соответствии с действующим законодательством правительство Тюменской области имеет право при необходимости использовать кредитные ресурсы для покрытия дефицита регионального бюджета. В 2024 году такой необходимости не возникало. Кредиты Тюменской области могут не понадобятся, но нужно, чтобы регион был готов к этому, в том числе и в сфере регионального законодательства", - сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на профильный комитет.

Теги: кредит, бюджет, проект


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