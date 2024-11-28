28 Ноября 2024
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Тюменской области растет число предпринимателей: объем инвестиций в экономику составит почти 400 миллиардов рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор в послании Тюменской областной думе "О положении дел в регионе" подчеркнул, что экономика адаптировалась к санкционному давлению и демонстрирует рост, передает корреспондент Накануне.RU.

"Традиционно наиболее высокую долю занимает промышленность. За 10 месяцев текущего года мы фиксируем в регионе увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, также выросло число самозанятых граждан", - сообщил губернатор.

По его словам, самым важным фактором, повлиявшим на эти показатели, стала вера в региональную экономику.

"Если люди открывают бизнес, значит они уверены, что вложенные инвестиции вернутся", - подчеркнул Моор. Он отметил, что самой важной задачей является сохранение этого доверия.

"Когда против нас внешние факторы, опереться можно только на внутренний ресурс. На активных и инициативных людей", - сказал губернатор. Говоря о региональном бюджете губернатор Тюменской области подчеркнул, что все бюджетные обязательства исполняются своевременно и в полном объеме. В части заимствований регион придерживается консервативной политики.

По итогам 2024 года, средняя заработная плата выросла к прошлому году на 17% в номинальном выражении, в реальном, с учетом поправки на инфляцию - на 9%.

Уверенно продвигаются важные для области инвестиционные проекты, в том числе масштабные проекты компании "Сибур", которая запускает новый завод по производству полипропилена. Также губернатор обратил внимание, что Тюменская область является лидером по привлекательности для бизнеса среди российских регионов и заявил, что поддержка экономики — приоритет правительства Тюменской области.

"Сохраняется комплекс мер поддержки деловой активности – как налоговых, так и прочих. Тюменская область продолжает оставаться в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы сохранили третье место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России", - подчеркнул Моор.

Суммарный объем инвестиций в экономику области составит почти 400 млрд руб.

Теги: Александр Моор, санкции, экономика, послание


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