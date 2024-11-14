14 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Регионы начали отменять новогодние мероприятия и фейерверки

В России региональные власти в преддверии новогодних праздников начали эстафету по отмене масштабных праздничных гуляний и фейерверков.

Они ссылаются на непростую ситуацию в стране. Ряд субъектов намерены сэкономленные средства направить на гуманитарную поддержку военных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

В Предгорном округе Ставрополья вместо закупки новогодних украшений для праздничных декораций сэкономленные средства отправят в зону боевых действий. Военным отправят несколько тонн мандаринов и новогодние подарки в виде техники, приобретенной на сэкономленные средства. Новогодние праздники в Предгорье пройдут без масштабных гуляний, но утренники и праздники в детских садах и школах состоятся.

В Сочи и Краснодаре откажутся от проведения массовых мероприятий в новогодние праздники. При этом в столице Кубани разрабатывается программа локальных концертов и других праздничных активностей. Празднование Нового года и Рождества для жителей Сочи и туристов пройдет в учреждениях культуры, где круглосуточно будут обеспечивать безопасность сотрудники частных охранных предприятий.

Мэр Симферополя Михаил Афанасьев сообщал, что в столице Крыма на Новый год не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать в основном для детей.

В Чувашии предстоящее празднование Нового года в регионе пройдет без фейерверков и широких празднеств. При этом праздничные события будут, но с акцентом на детей.

В Башкирии призвали в период проведения спецоперации отказаться от новогодних корпоративов, предложив оставить их "до лучших времен". При этом праздничная атмосфера для жителей республики останется неизменной - запланированы традиционные утренники, а также своевременное возведение ледовых городков.

В Ленинградской области сократят общественно-культурные, концертные, форумные мероприятия, сообщают "Ведомости".

В конце декабря 2023 года от проведения новогодних фейерверков отказались более 20 российских регионов. Власти объясняли отмену соображениями безопасности и неуместностью в период проведения спецоперации.

Теги: Новый год, праздник, спецоперация


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