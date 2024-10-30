30 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Медицинские опыты могут провести ВСУ над российским пленным

ВСУ угрожают медицинскими опытами над пленным российским военнослужащим Игорем Щеголеватым, если его семья не заплатит выкуп в миллион рублей. Об этом свидетельствует аудиозапись телефонного разговора. Она оказалась в распоряжении РИА Новости.
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"Он сейчас находится в полевом бараке, где очень много разъяренных украинцев хочет сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты, а после большинство тех, кто находится в таком же положении, выкинут где-то на окраине леса", — говорит на записи украинская женщина.

По ее словам, мужчина не признан военнопленным.

"Понимаете, почему украинская сторона не подтверждает, что он у них? Потому что они не уверены, нужен он им живой или нет", — сказала собеседница семьи.

Главное военное следственное управление России начало по данному факту проверку.

Ранее сообщалось, что родители российского пленного Николая Шепилова обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ. Они угрожали убить их сына.

"Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, Международный комитет Красного Креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств и гибели. И вернуть его на родину", — сказал отчим пленного.

Теги: опыт, пленный, всу, украина


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