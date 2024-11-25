В США заявили о совместной работе команд Байдена и Трампа

Член Палаты представителей США, будущий советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц счел, что администрации двух президентов страны работают сообща.

По его словам, противники, которые думают, что сейчас благоприятный момент для стравливания одной администрации с другой, ошибаются, пишет "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, администрация действующего президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией.

Как заявил Песков, "любая конфронтационность не исключает возможность диалога".

"А вот то, что они свернут до нуля весь диалог – вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне", - отметил представитель Кремля.