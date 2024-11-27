Россияне будут платить штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных

Россияне будут платить штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, сообщает ТАСС. Законопроект внесла в Госдуму в декабре 2021 года Московская областная дума. Сегодня его одобрили в Совете Федерации.

Необходимые изменения вносятся в статью 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Для граждан - это предупреждение или штраф в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 15 до 30 тыс. рублей.

Требования к содержанию домашних животных утверждены в законе об ответственном обращении. К ним относятся, например, обеспечение надлежащего ухода за питомцем, выгул животных с обязательным обеспечением безопасности окружающих, а потенциально опасных собак - только в намордниках и на поводках вне зависимости от места выгула, обеспечение уборки продуктов жизнедеятельности животных и ряд других.

Для владельцев, которые допустили жестокое обращение с животными, установлены отдельные, более суровые меры наказания.

При этом хозяина животного могут освободить от ответственности, если нарушение допущено не им, а лицом, которому он доверил присмотр за питомцем, а также если зверя украли.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области разрешили умерщвлять бездомных животных. Муниципалитеты наделяются полномочиями по умерщвлению животных без владельцев, причинивших вред здоровью или жизни человека.