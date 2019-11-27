На Ямале водитель "выгулял" собаку, привязав ее к машине, животное едва не затянуло под колесо

В Ноябрьске водитель привязал к своему автомобилю собаку и отправился в путь, а когда животное едва не погибло под колесами, стал пинать его, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео опубликовал местный канал "Ноябрьск24". На кадрах видно, как собака сначала бодро бежит за автомобилем, а потом едва не оказывается под его колесами. В какой-то момент водитель выходит из-за руля, отвязывает испуганное животное и пинком прогоняет его прочь.

Глава пресс-службы окружного управления МВД Ирина Пимкина сообщила Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.