13 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Собака, водитель, выгул, Ноябрьск (2019) | Фото: vk.com/nsk_89rus

На Ямале водитель "выгулял" собаку, привязав ее к машине, животное едва не затянуло под колесо

В Ноябрьске водитель привязал к своему автомобилю собаку и отправился в путь, а когда животное едва не погибло под колесами, стал пинать его, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео опубликовал местный канал "Ноябрьск24". На кадрах видно, как собака сначала бодро бежит за автомобилем, а потом едва не оказывается под его колесами. В какой-то момент водитель выходит из-за руля, отвязывает испуганное животное и пинком прогоняет его прочь.

Глава пресс-службы окружного управления МВД Ирина Пимкина сообщила Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

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На Ямале водитель "выгулял" собаку, привязав ее к машине, животное едва не затянуло под колесо

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Теги: собака, водитель, живодер



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