Семь собак погибли в приюте для животных после атаки дрона в Белгородской области

Семь собак погибли в приюте для животных после атаки дрона в Белгородской области. Десятки псов сейчас ищут новый дом.

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Как сообщает Mash, беспилотник прилетел в приют в городе Строитель. Сюда эвакуируют псов из приграничных районов — Шебекина, Новой Таволжанки и Грайворона. На момент атаки там жили 22 собаки. Почти все — породистые, в основном овчарки, хозяева которых погибли.

Животных всю ночь спасали волонтёры и ветеринары из Белгорода и Яковлева.

Всего за прошедшую ночь над Россией сбили 22 украинских дрона. Их перехватили над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Смоленской областями.