В Калуге произошел пожар при падении обломков БПЛА

В Калуге при падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возникло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В Telegram-канале он написал, что сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. Пожар ликвидирован. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 23 украинских БПЛА. Восемь из них сбито над Калужской областью, семь - над Курской, пять - над Брянской, три – над Белгородской.