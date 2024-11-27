22 украинских дрона уничтожили за прошедшую ночь над Россией

22 украинских дрона уничтожили за прошедшую ночь над Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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Их перехватили над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Смоленской областями.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 10 БПЛА - над территорией Ростовской области, 7 - над территорией Белгородской, 2 - над территорией Воронежской и по 1 - над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украина впервые попыталась нанести удар по Курской области американским беспилотником Switchblade 600. Его ликвидировали выстрелом из ружья.