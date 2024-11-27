Маломерное судно с девятью туристами затонуло в Мурманской области

Маломерное судно с девятью туристами затонуло у Териберки в Мурманской области. Как сообщает SHOT, путешественники отправились на судне "Боец" в Баренцево море, несмотря на ограничения по выходу в акваторию. В итоге корабль опрокинулся. Туристов успели спасти и подняли на находившиеся рядом лодки.

Они хотели посмотреть на китов.

Ранее Telegram-канал управления МЧС России по Мурманской области сообщал, что введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 10 утра 27 ноября до 09 часов 29 ноября на территории с.п. Териберка Кольского района.

"МЧС Мурманска обращает внимание на строгое выполнение пунктов постановления. Не рискуй своей жизнью!", - написано в сообщении.

Как рассказала пресс-секретарь ведомства, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался.