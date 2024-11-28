Baza: Капитан судна, перевернувшегося возле Териберки, был пьян

Капитан перевернувшегося недалеко от Териберки судна с туристами был пьян, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, 66-летний Андрей Клюшников прошел медосвидетельствование. У него в организме было обнаружено 0,2 мг/л алкоголя. Сам мужчина утверждает, что он выпил спирта уже после произошедшего.

Baza сообщает, что Клюшников задержан, у него дома прошли обыски.

Напомним, 27 ноября маломерное судно с девятью туристами затонуло у Териберки в Мурманской области. Путешественники отправились на судне "Боец" в Баренцево море, несмотря на ограничения по выходу в акваторию. В итоге корабль опрокинулся. Туристов успели спасти и подняли на находившиеся рядом лодки.

По факту ЧП возбуждено дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).