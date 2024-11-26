Украина впервые попыталась нанести удар по Курской области американским беспилотником

Украина впервые попыталась нанести удар по Курской области американским беспилотником Switchblade 600. Как сообщает SHOT, в понедельник днем наши военные заметили БПЛА над Рыльским районом Курской области и ликвидировали его выстрелом из ружья.

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После осмотра обломков выяснилось, что это был Switchblade 600 — тактический барражирующий боеприпас. Его разработала американская компания AeroVironment. В качестве боеголовки в нём была установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin.

Такие дроны запускают из транспортно-пускового контейнера. Оператор БПЛА управляет полётом на дальности в несколько десятков километров.

Ранее мы сообщали, что над Россией сбили 39 беспилотников.

Больше всего – 24 – сбито над Ростовской областью. Еще пять уничтожены над Брянской областью, по три – над Белгородской и Курской, два – над Крымом, по одному – над Орловской и Воронежской областями, сообщает Минобороны России.