Файзуллин: новостройки в России будут дешеветь

Цены на новостройки в России скоро начнут снижаться из-за большого количества нераспроданных квартир. Об этом изданию SHOT рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Министр пояснил, что сейчас многие риелторы столкнулись с тем, что около 60% всех квартир в новостройках не проданы. Это вынудит компании регулировать рынок, предлагать больше скидок и акций.

"Основная задача сейчас — держать коридор в части роста цен на строительные ресурсы: стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы", — заявил Файзуллин.

До этого в Государственной думе предложили ежеквартально пересматривать материнский капитал, а не один раз в год, как это происходит сейчас.

Ранее мы сообщали, что "Сбер" приостановил выдачу жилищных кредитов по программе "Семейная ипотека".

Это связано с исчерпанием лимитов. В банке заявили, что все обращения клиентов о возможности выйти на сделку будут обработаны в плановом порядке, когда кабмин России выделит новые лимиты. Клиентам сообщат о свободных слотах в случае отмены или переноса других сделок.