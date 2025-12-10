10 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область Самарская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесен приговор за нападение на ювелирный в 2017 году

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о нападении на ювелирный магазин в 2017 году. Единственного оставшегося в живых налетчика отправили в колонию.
Напомним, на скамье подсудимых оказался житель уральской столицы. В январе 2017 года мужчина с приятелем совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Во время налета один из нападавших выстрелил из пистолета в область затылка сотрудника магазина. В результате тот получил черепно-мозговую травму.

В итоге разбойникам удалось похитить ценности на сумму более 2,8 млн рублей. Сразу после этого они скрылись и "залегли на дно" в Самарской области. В июне 2024 года из федеральной геномной базы данных силовикам поступила информация о совпадении генетического профиля с профилем пота, изъятого на месте преступления.

Один из налетчиков был задержан. В ходе расследования выяснилось, что его подельника уже нет в живых, так как он скончался в результате болезни. Дело было направлено в суд в ноябре прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец признан виновным в разбое группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

Также с оставшегося в живых налетчика взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тысяч рублей.

Теги: суд, разбой, ювелирный, налетчик, колония, Екатеринбург


