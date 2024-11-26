ВС РФ освободили Копанки в Харьковской области

Под контроль ВС России перешел населенный пункт Копанки в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области", - говорится в сводке ведомства.

Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки Донецкой Народной Республики.

Село Копанки находится в 20 км к востоку от реки Оскол и в 40 км к югу от Купянска — важного опорного и логистического пункта ВСУ. О боях в районе Купянска Минобороны сообщает уже несколько месяцев. 14 ноября стало известно, что бойцы армии России закрепляются на окраинах этого города, работа ведется штурмовыми группами. 19 ноября сообщалось, что российские военные зачищают промзону Купянска от ВСУ.