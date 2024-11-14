ВС РФ закрепляются на окраинах Купянска

Российские войска закрепляются на окраинах Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, работа ведется штурмовыми группами.

Ганчев добавил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. Он подчеркнул, что большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.

За последние месяцы Минобороны РФ отчиталось о занятии десятков сел вокруг Купянска — важного логистического узла для ВСУ. Сегодня стало известно, что российские военные захватили первый опорник ВСУ в Купянске. Десант 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе.

Город Купянск находится на расстоянии 116 км от Харькова на обоих берегах реки Оскол. Освобождение Купянска создаст возможность для форсирования Оскола и продвижения дальше на запад региона.