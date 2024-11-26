26 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Американский министр ВВС: война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент

Война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент. Так сказал министр военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл. Его слова приводит Newsweek, пишет Lenta.ru. Об этом он сказал, выступая перед курсантами Академии ВВС. Он отметил, что его важнейшей задачей является "внушение чувства безотлагательности" в отношении необходимости подготовки к следующей войне, в которой "возможно, придется участвовать" Соединенным Штатам.
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"Война с Китаем или Россией не является маловероятной, она может произойти в любой момент", — сказал Кендалл.

По его словам, у Китая есть оружие, предназначенное для поражения сил США в западной части Тихого океана — в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море, входящими в сферу национальных интересов Пекина.

Ранее бывший судья верховного суда заявил, что Джо Байден может начать третью мировую войну до ухода с поста главы государства.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Наше издание сообщало, что Дональд Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах, в которых осталось подсчитать настолько малое количество голосов, что помешать ему может только массовый вброс бюллетеней в пользу Камалы Харрис почти везде, что выглядит невероятным.

Мировые СМИ бурно отреагировали на поздравление Трампа Путиным после выборов в США. За отношениями между Россией и США будут пристально следить. Заявление Путина о готовности к диалогу с Трампом вызывает беспокойство в Киеве и многих других европейских столицах.

Теги: ввс, сша, россия, китай, война


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