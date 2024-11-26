Американский министр ВВС: война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент

Война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент. Так сказал министр военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл. Его слова приводит Newsweek, пишет Lenta.ru. Об этом он сказал, выступая перед курсантами Академии ВВС. Он отметил, что его важнейшей задачей является "внушение чувства безотлагательности" в отношении необходимости подготовки к следующей войне, в которой "возможно, придется участвовать" Соединенным Штатам.

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"Война с Китаем или Россией не является маловероятной, она может произойти в любой момент", — сказал Кендалл.

По его словам, у Китая есть оружие, предназначенное для поражения сил США в западной части Тихого океана — в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море, входящими в сферу национальных интересов Пекина.

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