Администрация Трампа приступит к урегулированию конфликта вокруг Украины в январе

Урегулирование конфликта вокруг Украины станет одной из первоочередных задач будущей администрации Дональда Трампа.

Это произойдет после его инаугурации, которая состоится в январе, заявил Fox News конгрессмен от штата Флорида Майкл Уолтц. Он назначен Трампом будущим советником по национальной безопасности. По его словам, "нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения". "Вот над этим будет работать администрация начиная с января", – заявил Уолтц.

Отмечается, что европейские страны должны стать "ключевой частью" переговорного процесса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, хотя это нельзя сделать за одну ночь.