В России вырос табачный рынок

Рынок табака в третьем квартале составил 3,07 млрд условных упаковок. Рост год к году составил 11,7%.

Речь идет о сигаретах, папиросах, никотиносодержащей (нагреваемый табак, электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и жидкости для них, бестабачные смеси) и альтернативной (сигариллы, сигары, кретек, трубочный, нюхательный и курительный табак) продукции. Эксперты отмечают увеличение предложения, но более сдержанное – на 3,5–4% год к году. Ее связали с легализацией продаж: после начала маркировки долю незаконного оборота сигарет удалось снизить до 11,3% с 15,6%, закрыто 56 нелегальных табачных фабрик, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что в последние годы в России количество курящих граждан перестало сокращаться. Сегодня курит треть населения, заявил врач-пульмонолог, доцент Института клинической медицины Сеченовского университета Владимир Бекетов. По его словам, из 30% половина является заядлыми курильщиками. При этом снижается количество людей, которые хотят бросить курить. Если раньше их было 79-80%, то сейчас – 62%.