В России перестало снижаться количество курильщиков

За последние годы в России количество курящих граждан перестало сокращаться.

Сегодня курит треть населения, заявил врач-пульмонолог, доцент Института клинической медицины Сеченовского университета Владимир Бекетов. По его словам, из 30% половина является заядлыми курильщиками. При этом снижается количество людей, которые хотят бросить курить. Если раньше их было 79-80%, то сейчас 62%.

Из-за ограничения на курение количество курильщиков в России снизилось на 10%, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России хотят запретить продажу табачной продукции всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года — даже после достижения ими совершеннолетия. Соответствующую инициативу уже поддержал Минздрав. Следующий шаг — обсуждение и, весьма вероятно, принятие законопроекта в Госдуме.