Лавров: НАТО отбросило все приличия

НАТО отбросило все приличия, позволяя себе заявления о возможности превентивных ударов по России. Так сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ, пишет ТАСС.

25 ноября председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны — члены НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России на случай, если между альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт.

"Думаю, тут комментировать даже нечего, просто все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично", — сказал министр.

Комментируя слова адмирала НАТО Бауэра, представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Североатлантическом альянсе, "видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину" Владимира Путина.

19 ноября президент Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России.

Telegram-канал RIA_Kremlinpool приводит основные тезисы обновленной доктрины. Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и ее союзников.

Политолог Александр Безделов назвал возможную причину того, почему обновленная ядерная доктрина России не вызвала острой реакции на Западе. По его словам, РФ лишь привела свою доктрину в соответствие с аналогичными документами основных ядерных держав – подобные положения содержатся в доктринах США, Великобритании и Франции.