В Екатеринбурге утверждена новая площадка КРТ на Бакинских Комиссаров

В Екатеринбурге утверждена очередная площадка программы "Комплексное развитие территорий" (КРТ). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадка расположена в квартале улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского. На территории площадью 20 тысяч 996 квадратных метров расположены шесть домов, построенные еще в конце 1940-х годов. Вместо них выигравший торги застройщик возведет новые жилые дома, детский сад минимум на 100 мест и универсальный спортивный объект.

Также девелопер восстановит инженерные сети, находящиеся на площадке. Пространства вокруг домов благоустроят. Вдоль проложат дороги и создадут парковки. На реализацию проекта предусмотрено пять лет.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге выставили на аукцион еще одну площадку КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской. А в ноябре выставили на аукцион площадку в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской.