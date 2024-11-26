Мосты могут закрыть из-за сильного ветра во Владивостоке

Во Владивостоке из-за усиления ветра могут закрыть для транспорта Золотой и Низководный мосты. Туда приближается шторм.

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Как сообщает Министерство транспорта Приморья, ограничения могут ввести по мостам "Золотой" и "Низководный".

Там отметили, что при скорости ветра от 20 до 25 м/с вводится ограничение для фур и автобусов, от 25 до 30 м/с - для грузовых транспортных средств, более 30 м/с - для всех транспортных средств.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим отнестись к принимаемым мерам с пониманием", - отмечает ведомство.

По данным Примгидромета, максимальная скорость ветра за последние 24 часа во Владивостоке составила 30,4 м/с. Ветер уже повалил деревья на машины, оторвал куски обшивки, разбросал стройматериалы, уронил заборы и опору освещения.

Из-за ухудшения погоды все учебные занятия в Дальневосточном университете переведены в онлайн-формат.

Ранее мы писали о том, что девушка из Башкирии погибла во время урагана в Москве. Ее раздавила беседка-курилка.