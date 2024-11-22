Девушка из Башкирии погибла во время вчерашнего урагана в Москве

22-летняя сотрудница Ozon погибла во время вчерашнего урагана в Подмосковье. Ее раздавила беседка-курилка, сообщает MASH.

По данным издания, всё случилось на территории промышленного парка компании в подольской деревне Гривно.

Девушка Алина, которая приехала на заработки, скончалась до приезда скорой помощи.

За медицинской помощью после урагана обратились минимум восемь человек. Четыре человека пострадали при падении деревьев. 16-летняя девушка получила травму головы после того, как на неё упало дерево. У 66-летней женщины сломана рука, мужчина отделался ушибом.

Все остальные обратились с незначительными ссадинами и ушибами.

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.