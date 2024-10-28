Генсек НАТО: Военные КНДР уже задействованы в Курской области

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР направила РФ своих солдат для войны против Украины.

"Войска Северной Кореи задействованы в Курской области, что само по себе указывает на значительную эскалацию войны", - сказал Рютте.

Альянс призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает безопасности Тихоокеанского и Евроатлантического регионов, пишет "Газета.ру".

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления Запада по поводу возможной отправки войск на Украину военных КНДР, отметил, что западные войска уже давно находятся на Украине, в том числе в качестве инструкторов и наемников.

Напомним, Сеул считает, что КНДР может отправить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для оказания помощи России. Белый дом заявлял, что Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи. По информации The Wall Street Journal, большая часть северокорейских подразделений находится на безопасном расстоянии от линии фронта, бойцам показывают, как организовывать логистику и работать с дронами.